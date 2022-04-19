МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения, говорится в материалах ЦБ.

"С 27 апреля 2022 года начинает действовать запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Российские эмитенты обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок", — прокомментировал ЦБ соответствующий федеральный закон.

Регулятор добавил, что эти процедуры будут проходить в сроки, установленные такими договорами. Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета.

"У российских эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок по решению правительства РФ в соответствии с принятым им порядком. Направить заявление на получение такого разрешения надо будет также до 5 мая", — пояснил Банк России.

При положительном решении дополнительных действий от российского эмитента и держателей депозитарных расписок не потребуется. Однако в случае отказа процедуру по расторжению договора с зарубежным банком, эмитентом депозитарных расписок, следует начать в течение пяти рабочих дней.