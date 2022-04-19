МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Налоговая служба Великобритании намерена отозвать признанный статус Московской биржи в ответ на ограничения, введенные ЦБ РФ, для сокращения новых инвестиций своих резидентов в Россию, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Евросоюз признал за Россией право опротестовать санкции

"Статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на Московской бирже инвестициям налоговые преференции сохраняются", — сказали РИА Новости в пресс-службе Мосбиржи

Елена Беляева из "Фридом Финанс" поясняет, что управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании предлагает отменить статус признанной Московской биржи, ограничив доступ к определенным британским процедурам и льготам для будущих инвестиций в ценные бумаги, торгуемые на Мосбирже. Доступ к этим процедурам и льготам для существующих инвестиций останется неизменным.

Финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер заявила, что возможная отмена признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал – нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию, напоминает эксперт.

Беляева отмечает, что это делается в ответ на ограничения, введенные Банком России в отношении иностранных инвесторов. Если в течение двух недель ограничения, наложенные в России на инвесторов-нерезидентов, останутся в силе, HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании — ред.) опубликует приказ об отзыве, говорит эксперт.

"Скорее всего, это изменение в большей степени затронет резидентов Великобритании, торгующих в РФ, чем резидентов РФ, торгующих в Великобритании, хотя применение норм Конвенции между Россией и Великобританией об избежании двойного налогообложения зеркально для обеих сторон", — полагает Антон Калинин из "БКС Мир инвестиций".

28 февраля 2022 года ЦБ РФ запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, что для HMRC означает, что Мосбиржа больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами, ожидаемыми от признанной биржи, говорит Беляева.