МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию торгов опустился на 1% по индексу Мосбиржи после дневного падения более чем на 5% на фоне начала новой фазы спецоперации на Украине, следует из динамики торгов. Цены на нефть ускорили падение до 5%

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов снизился на 1,07% — до 2317,46 пункта, долларовый РТС вырос на 0,62%, до 931,86 пункта на фоне укрепления рубля. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально опускался на 5,4%, до 2216,61 пункта – минимума с 24 февраля.

"Российский рынок акций во вторник продолжил снижение. Новостной фон пока не сулит скорое урегулирование конфликта на Украине. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о начале нового этапа спецоперации. Представители западных стран при этом не ослабляют санкционную риторику", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На российском рынке акций большую часть торгов вторника преобладали продажи, в ходе которых индексы обновили минимумы с конца февраля и марта, но к концу сессии настроения без очевидных причин улучшились", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции НМТП (-7,53%), расписки TCS (-6,69%), акции ТМК (-5,62%), Petropavlovsk (-5,33%) и акции "Совкомфлота" (-5,2%).

Особое давление испытали банковский (Сбербанк: —2,87%; ВТБ: —1,73%) и нефтегазовый ("Роснефть", "Новатэк", "Лукойл") сектора, указывает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна не нуждается в российском газе и намерена продвигать санкции против него. По мнению аналитиков, из крупных западных инвестдомов, в случае введения эмбарго на отечественные энергоносители, цена на баррель нефти в Европе может подскочить к отметке 185 долларов", — говорит аналитик.

Выросли расписки Ozon (+4,15%), "Русагро" (+3,1%), акции "Северстали" (+3,06%), расписки девелоперской группы "Эталон" (+2,84%) и акции ТГК-1 (+2,61%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На наш взгляд, индекс Московской биржи продолжит медленное снижение к отметке 2065 пунктов, но в течение завтрашнего дня движение котировок может продолжаться в диапазоне 2215–2400 пунктов. Индекс РТС будет стремиться в район отметки 800 пунктов, но завтрашние движения котировок могут продолжиться в диапазоне 860–960 пунктов", — прогнозирует аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов.

В середине недели Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По его оценкам, 20 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2225-2400 пунктов.

Жильников из Промсвязьбанка полагает, что распродажи продолжатся на отечественном рынке акций, ввиду заметной безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска. Он считает, что в рамках ближайшей торговой недели индекс Мосбиржи может опуститься к "круглому" уровню в 2000 пунктов, в условиях, если не последует поддержки со стороны государства.