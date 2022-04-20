По данным TTF, цена майских фьючерсов на газ колеблется в районе 1035–1040 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после снижения накануне до 950 долларов за тысячу кубометров в начале торгов среды близки к 1050 долларам, следует из данных ICE Futures.
Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 1066,5 доллара (пока это ценовой максимум торгов, близкий к расчетной цене накануне — 1047,1 доллара). Затем цены чуть снизились, опускались почти до 1030 долларов, в последние минуты колеблются в коридоре 1035–1040 долларов.
Газовые котировки в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля.
Цены на газ резко выросли в конце зимы — начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.
В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20220420/836708807.html