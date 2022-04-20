МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после снижения накануне до 950 долларов за тысячу кубометров в начале торгов среды близки к 1050 долларам, следует из данных ICE Futures. Заявки на транзит газа через Украину остаются 20 апреля сниженными вдвое

Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 1066,5 доллара (пока это ценовой максимум торгов, близкий к расчетной цене накануне — 1047,1 доллара). Затем цены чуть снизились, опускались почти до 1030 долларов, в последние минуты колеблются в коридоре 1035–1040 долларов.

Газовые котировки в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля.

Цены на газ резко выросли в конце зимы — начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.