МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на данных об уменьшении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Индия удваивает закупки российской нефти

По состоянию на 14.09 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,88% — до 108,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 102,98 доллара.

Росту стоимость нефти в среду днем способствуют данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю по 15 апреля снизились на 4,5 миллиона баррелей, хотя при этом прогнозировалось уменьшение лишь на 2,5 миллиона.

Кроме того, нефтяные котировки поддерживает ослабление доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,66%, до 100,29 пункта.