МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рынок российских акций после резкой смены направления в начале сессии с минуса на плюс демонстрирует рост, близкий к 2%, следует из данных торгов. Почему обвалились акции Netflix

Индекс Мосбиржи к 14.54 мск подскакивает на 1,9%, до 2361,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,4%, до 963,84 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" в то же время снижается на 1,2 рубля до 77,22 рубля, курс евро — на 82 копейки, до 83,28 рубля.

Рынок восстановился от локальных минимумов, но это во многом можно объяснить коррекцией, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Вчера рынок акций достиг локального дна на уровне 2217 по индексу Мосбиржи и уверенно отскочил на несколько процентов вверх к закрытию. Это случилось после длительного сползания в течение двух недель", — уточняет Виктор Тунёв из УК "Игносстрах инвестиции".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Котировки Ozon перешли к росту после состоявшейся вчера вечером конференции с инвесторами, проведенной советом директором. На ней менеджмент обозначил планы развития компании, сообщил об удвоении складских мощностей и троекратном увеличении числа пунктов выдачи в 2021 году, а также о существенных инвестициях в IT-направление", — отмечают аналитики компании "Фридом финанс".

Расписки Ozon подскакивают сейчас в цене на 6,76%.

Также в лидерах роста котировок — акции "Самолёта" (+9,13%), "Интер РАО" (+4,18%), "Алросы" (+3,81%), "Мечела" (+3,65%), Petropavlovsk (+4,6%), Fix Price (+9,15), VK (+5,5%), TCS (+7,87%).

В лидерах падения — акции МТС (-0,89%), "Сургутнефтегаза" (-0,83%), "Лукойла" (-0,28%) и "Лензолота" (-5,5%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок начал корректироваться впервые с 5 апреля и на данный момент демонстрирует неплохую динамику, отмечает Андрей Эшкинин из компании "Алор брокер". "Однако не стоит это воспринимать как разворот тренда, для этого нет никаких оснований", — считает он.

"Говорить про дальнейший рост в течение дня пока сложно, рынок ведёт себя непредсказуемо, в любой момент коррекция может остановиться", — добавляет он.

В то же время есть и доводы для продолжения роста, отмечает Тунёв. В отсутствие дополнительного политического негатива возможно увидеть продолжение отскока на фоне ралли на рынке ОФЗ и ожидания быстрого снижения процентных ставок. Все-таки рынок акций очень далек от уровней до 24 февраля, тогда как гособлигации уже отыграли все потери, считает эксперт.