МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться в среду вечером, но уже более медленными темпами, в то время как доллар перешел к коррекционному снижению, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота замедлила темпы падения на снижении курса доллара

По состоянию на 17.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4 доллара, или на 0,21%, до 1955,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,5%, до 25,265 доллара за унцию.

Золото, ранее на неделе поднявшееся до 2 тысяч долларов за унцию, продолжает откатываться от этой отметки. Однако темпы падения стоимости драгметалла замедлились к вечеру, так как дорогой доллар перестал оказывать давление на котировки. При более дешевом долларе золото становится более доступным для держателей другой валюты.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что спрос на золото также немного снизился в свете ожиданий того, что инфляция достигла своего пика и скоро начнет замедляться.