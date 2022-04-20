МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к росту на данных о неожиданном снижении ее запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота замедлила темпы падения на снижении курса доллара

По состоянию на 17.48 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,71% — до 108,01 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,98%, до 103 долларов. До выхода статистики нефть слабо дешевела.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,9% — до 413,7 миллиона баррелей. Аналитики же, напротив, ждали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 0,8 миллиона баррелей, до 232,4 миллиона баррелей, дистиллятов – на 2,7 миллиона баррелей, до 108,7 миллиона.

Днем ранее цены на нефть упали в среднем на 5%. Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), которого цитирует агентство Market Watch, считает, что распродажа была вызвана ухудшением прогноза Международного валютного фонда (МВФ) роста мировой экономики, поскольку это негативно отразится на спросе сырья.