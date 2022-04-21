МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром вернул позиции лидера по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, свидетельствую данные торгов.

Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара

Эксперт назвал факторы, которые упорно тянут доллар вниз

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижается до 1,0842 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0850 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 128,18 иены со 127,88 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 100,44 пункта.

Американская валюта в четверг утром вернулась к росту после коррекционного снижения среды, в то время как инвесторы оценивают те же факторы расхождения кредитно-денежной политики — ужесточающейся в США и остающейся ультрамягкой в еврозоне и Японии.

По словам аналитиков SPI Asset Management, которые приводит газета Wall Street Journal, в четверг в центре внимания, скорее всего, будет встреча между министрами финансов Японии и США — Сюньити Судзуки и Джанет Йеллен. "На повестке дня, вероятно, будет стоять вопрос координации валютных операций", — добавили эксперты.

Кроме того, в четверг ожидается публикация окончательной оценке инфляции в еврозоне по итогам марта. Аналитики ожидают, что годовой рост потребительских цен ускорился до рекордных 7,5% с 5,9% месяцем ранее, как и показала предварительная оценка. А высокая инфляция при прочих равных негативна для курса соответствующей валюты.