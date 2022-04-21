МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут в начале сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Курс евро укрепляется к доллару в четверг днём

По состоянию на 13.39 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,03%, до 7631,93 пункта, французский CAC 40 — на 1,73%, до 6739,95 пункта, немецкий DAX — на 1,46%, до 14571,35 пункта.

На европейских фондовых биржах в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика, которой способствовали финансовые результаты компаний за первый квартал 2022 года.

Так, акции Nestle дорожают на 1,56%, Danone — на 0,1%, Heineken — на 0,17%.

Давление на европейские котировки не смогли оказать данные по инфляции в Европе, поскольку окончательная оценка Евростата показала, что потребительские цены выросли на 7,4% в марте в годовом выражении, а аналитики ожидали роста на 7,5%, как показывала предварительная оценка.