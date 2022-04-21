МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, китайские, в частности, упали на опасениях замедления экономического роста, свидетельствуют данные торгов. Курс евро укрепляется к доллару в четверг днём

По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,26%, до 3079,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,11%, до 1923,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,25%, до 20682,22 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,35%, до 2728,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,31%, до 7592,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 27533,06 пункта.

Китайские инвесторы сохраняют пессимистичные настроения в отношении перспектив восстановления экономики в связи с новыми ковидными запретами. Пессимистичные настроения также поддерживаются прогнозом Международного валютного фонда (МВФ). По прогнозу, рост ВВП Китая по итогам года составит 4%, а не 4,4%, как ожидалось ранее.

В то же время корейский индекс поднял рост акций сталелитейной промышленности и электроники, кроме того инвесторы сосредоточились на квартальных результатах крупных компаний. Так, к примеру, цены акций поставщика электронных компонентов Samsung Electro-Mechanics подскочили почти на 5% на ожиданиях того, что он продолжит поставлять чиповые платы Apple.