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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220421/836722406.html
Курс евро упал до 79 рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в четверг усиливает рост, евро уже тестирует уровень поддержки в 79 рублей, доллар — 74 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 21.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усиливает рост, евро уже тестирует уровень поддержки в 79 рублей, доллар — 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.58 мск падает на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, евро — на 3 рубля, до 78,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро в 78,9 рубля — это минимум с 8 апреля.