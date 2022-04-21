МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усиливает рост, евро уже тестирует уровень поддержки в 79 рублей, доллар — 74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.58 мск падает на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, евро — на 3 рубля, до 78,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро в 78,9 рубля — это минимум с 8 апреля.