МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг растут на сильных финансовых результатах компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,77%, до 35431,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,59%, до 13666,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%, до 4506,15 пункта.

Трейдеры следят за продолжающимся сезоном отчетности. В среду после закрытия торгов Tesla отчиталась о рекордной чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в прошлом квартале в размере 3,32 миллиарда долларов, что в 7,6 раза выше прошлогоднего показателя. Акции компании дорожают на 10,7%.

Бумаги American Airlines растут в цене на 9,5% после того как авиакомпания сообщила об увеличении выручки за предыдущий квартал в годовом выражении в два раза – до 8,9 миллиарда долларов.