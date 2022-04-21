МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг упал на 2,56% на сохранении геополитической напряженности, РТС символически вырос на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. В США не видят массовых попыток обойти введенные против России санкции

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,56% — до 2271,05 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11% — до 961,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,63 рубля — до 74,78 рубля, евро — на 1,7 рубля, до 80,2 рубля.

"Сегодня давление на фондовый рынок оказывали голубые фишки ввиду многодневной рыночной безыдейности. Так, индекс голубых фишек сегодня выглядел хуже рынка, за чем преимущественно следовали менее ликвидные компании. Инвесторы продолжают с опаской смотреть на потенциал крупных отечественных активов ввиду сохраняющихся санкционных рисков", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

При этом он отметил, что рубль продолжает усиленно укрепляться (из-за сохранения навеса долларов на валютном рынке), что частично нивелирует высокие цены на реализуемые энергоносители.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Акции "Лукойла" вечером усилили падение и максимально теряли 9,3%, опускаясь до 3910 рублей, минимума с 24 февраля. К закрытию торгов бумаги снизились на 7,8%. Давление на акции оказало сообщение о том, что Вагит Алекперов решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании.

Впрочем, акции "Лукойла" снижаются с начала апреля. За этот период бумаги потеряли в цене порядка 30%.

Также в аутсайдерах – акции "Газпрома" (-3,94%), "Газпром нефти" (-4,24%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,05%).

Бумаги "Яндекса" подешевели на 8,03%. Жильников связывает это с отзывом прогнозов и частичной заморозкой инвестиционной программы.

Акции девелоперской группы ЛСР выросли на 3,65% на фоне данных по продажам за первый квартал текущего года.

Также в лидерах роста были депозитарные расписки МD Medical Group (+4,46%), "О'Кей" (+6,41%).

ПРОГНОЗЫ

"Развить отскок не получилось — продавцы снова завладели инициативой. Отсутствие надежных признаков улучшения геополитической ситуации, в том числе подвижек в переговорах по деэскалации конфликта на Украине, а также заметное укрепление рубля погрузили индекс Мосбиржи в красную зону", — комментирует итоги торгов Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Елена Кожухова из "Велес Капитала" сомневается в перспективах роста российского рынка акций.

"Об улучшении геополитических факторов пока также говорить не приходится, что указывает на сохранение высоких нисходящих рисков для рынка в целом", — отметила она.

По оценкам Бахтина, в пятницу индекс Мосбиржи будет торговаться в пределах 2225-2375 пунктов.