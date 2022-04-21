МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись преимущественно ростом после статистики о потребительских ценах в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил день падением до 74,78 рубля

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на незначительные 0,02%, до 7627,95 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,36%, до 6715,1 пункта, немецкий DAX — на 0,98%, до 14502,41 пункта.

Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 7,5%.

Трейдеры также следят за продолжающимся в мире сезоном отчетности, в четверг о своих результатах сообщил концерн Nestle — его продажи в первом квартале выросли в годовом выражении на 5%, до 23,5 миллиарда евро. При этом акции компании слабо отреагировали на данные, подорожав на 0,7%. В пятницу свои финансовые отчеты представят Renault, Volvo и SAP.