МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Нефть дешевеет в пятницу утром более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее, прежде всего в Китае, свидетельствуют данные торгов. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

По состоянию на 9.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,2%, до 107,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 102,52 доллара.

Нефтяные инвесторы в пятницу оценивают перспективы снижения спроса на "черное золото" на фоне вспышки коронавируса в Китае и, как следствие, усиления ограничений на передвижение в стране.

"Нефть снижается на ранних торгах в Азии, поскольку китайские коронавирусные ограничения и вызванное ими снижение мобильности сигнализируют о нормализации спроса на топливо, а следовательно, и на нефть", — отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.