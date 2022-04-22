На 13.02 мск цена июньских фьючерсов на Brent падала до 106,63 доллара за баррель
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем чуть более быстрыми темпами, чем утром, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы снижения спроса на сырьё из-за возможного замедления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,57%, до 106,63 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,61%, до 102,12 доллара за баррель.
"Спрос на нефть, вероятно, ослабнет, поскольку глобальный рост замедлится из-за войны на Украине, новых случаев заболевания Covid-19 в Китае и повышения учётной ставки в США", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Morgan Stanley.
В частности, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости повышения этой ставки, и более того, анонсировал её рост сразу на 0,5 п.п. по итогам майского заседания, как и ожидало большинство экспертов.
Ужесточение монетарной политики в крупнейшей мировой экономике означает снижение притока на финансовые рынки новой ликвидности, а нефтяные контракты — это всё в большей степени именно финансовый актив.
https://1prime.ru/Financial_market/20220422/836730754.html