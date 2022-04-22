МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем чуть более быстрыми темпами, чем утром, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы снижения спроса на сырьё из-за возможного замедления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Польша расторгнет ранее заключенные контракты на поставку нефти из России

По состоянию на 13.02 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,57%, до 106,63 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,61%, до 102,12 доллара за баррель.

"Спрос на нефть, вероятно, ослабнет, поскольку глобальный рост замедлится из-за войны на Украине, новых случаев заболевания Covid-19 в Китае и повышения учётной ставки в США", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Morgan Stanley.

В частности, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости повышения этой ставки, и более того, анонсировал её рост сразу на 0,5 п.п. по итогам майского заседания, как и ожидало большинство экспертов.

Ужесточение монетарной политики в крупнейшей мировой экономике означает снижение притока на финансовые рынки новой ликвидности, а нефтяные контракты — это всё в большей степени именно финансовый актив.