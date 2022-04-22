События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 апреля
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|AUD
|Австралия — День АНЗАК/ANZAC Day — День защитника Отечества — выходной на Австралийской фондовой бирже
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель)
|85,1
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (апрель)
|97
|96,5
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (апрель)
|90,8
|88
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель)
|26
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022
|RUB
|Polymetal International plc — производственные результаты за 1кв2022
|RUB
|Лента — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Аэрофлот — СД (вопрос о реализации права досрочного выкупа 8 воздушных судов Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды /лизинга/)
|RUB
|Газпром — СД (об эффективности освоения средств, выделяемых на НИОКР, отчет за 2021 о ходе реализации программы инновационного развития ПАО до 2025)
|RUB
|Россети Кубань — СД (бизнес-план ПАО на 2022 год и прогноз на 2023-2026)
|RUB
|Россети Сибирь — СД (кандидаты в СД для выборов на ГОСА, предельная дата приема предложений акционеров по повестке дня ГОСА)
|RUB
|Татнефть — СД (вопросы проведения ГОСА)
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для участия в ГОСА (20.05.2022)
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020
|46,77 (1кв2021) + 84,45 (1П2021) + 85,93 (3кв2021) + 0 /ранее рекоменд. 109,81/ (фин) — див-д 2021), 0 (1кв2022) — див-д 2022
|RUB
|АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.05.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО)
|RUB
|Polymetal International plc — День инвестора /вебкаст/
https://1prime.ru/Financial_market/20220422/836733674.html