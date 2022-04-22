МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. ЦБ сократил список индексов для облигаций, доступных неопытным инвесторам

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе поднимется на 0,4% – до 2241 пункта. Цена на нефть марки Brent сползет на 1 доллар до 105,5 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,075 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 40 копеек до 75,8 рубля, евро — на 1,4 рубля до 81,55 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На заседании ФРС 3-4 мая, согласно заявлениям главы регулятора Джерома Пауэлла, будет обсуждаться повышение ключевой ставки сразу на 0,5%, напоминает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Учитывая серьезные темпы роста потребительских цен в США, мы не исключаем, что ФРС может пойти и на более агрессивное повышение, либо предоставит намеки, что и в июне ставка будет повышена еще на 0,5%. Кроме ставки, Федрезерв обсудит и программу сокращения своего баланса, и может уже летом начать ее реализовывать", — добавляет он.

Из-за роста доходностей на гособлигации США рынкам акций расти довольно сложно, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В то же время пока экономическая статистика по США выходит довольно сильной, инвесторы не видят препятствий для продолжения роста фондовых индексов. Но, как только начнут поступать сигналы слабости экономики США, для рынка акций это может стать поводом для глубокой коррекции и началом периода обоснованных опасений за ужесточение денежно-кредитной политики ФРС", — полагает он.

Поддержку общерыночным настроениям могут оказать результаты сезона квартальных отчетностей на американском рынке, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На предстоящей неделе наибольшее внимание может быть приковано к финансовым результатам Coca-Cola, Activision Blizzard (понедельник), Microsoft, Google (Alphabet), PepsiCo, Novartis, General Electric, British American Tobacco, General Motors (вторник), T-Mobile US, Qualcomm, Boeing, PayPal Holdings Inc, Daimler, eBay (среда), Apple, Amazon.com, Mastercard, Eli Lilly, Intel, McDonald"s, Caterpillar (четверг), Exxon Mobil, Chevron, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Colgate-Palmolive (пятница), добавляет эксперт.

На экономическом фронте следующая неделя начнется с результатов президентских выборов во Франции, финальный тур которых назначен на воскресенье, 24 апреля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Победа действующего президента Эммануэля Макрона (текущий фаворит) краткосрочно позитивна для европейских настроений, так как предполагает сохранение действующего экономического курса, в то время как вступление на пост президента Марин Ле Пен может нести в себе политические риски для всего региона", — добавляет она.

Нефть на предстоящей неделе, скорее всего, будет торговаться на текущих высоких уровнях из-за высоких геополитических рисков и опасений нехватки предложения, считает Александр Погорелов из РИА Рейтинга.

"При этом колебания в цене возможны в середине недели из-за данных о сокращении запасов в США, снижение которых может стать следствием сокращения стратегических запасов и роста переработки перед началом сезона отпусков. В целом же нефть эталонной марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 107-115 долларов за баррель", — добавляет он.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИТ

"Центральным событием станет заседание Банка России, и мы ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку до 15% годовых. Доллар, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 74-77 рублей", — оценивает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Банк России сможет предпринять дополнительные меры по выравниванию спроса и предложения валюты на российском валютном рынке, и поможет доллару завершить апрель в зоне 70-75 рублей, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Рубль на будущей неделе, скорее всего, замедлит свое укрепление из-за изменений условий продажи экспортной выручки, считает Александр Погорелов из РИА Рейтинга. "В частности, с 19 апреля был увеличен срок обязательной продажи экспортной выручки с 3 до 60 дней", — поясняет он.

Цикл снижения ставок может быть сопутствующим фактором разворота курсовой динамики к более справедливым значениям, находящимся, по нашим оценкам, в зоне 80-85 рублей за доллар считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Последнее может быть также простимулировано дальнейшим смягчением Центробанком мер валютного контроля", — добавляет он.

Важным станет доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике, который даст понимание, какие развилки наиболее серьезно рассматривает регулятор и как это влияет на выбор траектории ключевой ставки, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Рубль растет, быстро переваривая валютные послабления от ЦБ

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Отсутствие сильных поддерживающих идей, высокая степень экономической неопределенности и сообщения об активной проработке в ЕС мер по введению запрета на поставки нефти из России лишают "фишки", в первую очередь нефтегазового и финансового секторов, спроса и заставляют опасаться отката индекса Мосбиржи к "круглому" уровню 2000 пунктов", — говорит Локтюхов.

Погорелов считает, что российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит снижаться из-за опасений проблем у компаний на фоне разрыва партнерских соглашений и ограничений из-за геополитики.

Российский фондовый рынок войдет в очередную неделю, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений по индексам Мосбиржи и РТС (2510 и 1000 пунктов соответственно), что указывает на преобладание рисков развития нисходящего движения как минимум к поддержкам 2180 и 850 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В то же время Бахтин замечает, что цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, так как этот механизм должен способствовать оживлению экономической активности, снижению стоимости кредитования.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Из наиболее защищенных бумаг на ближайшую перспективу Локтюхов отмечает отдельные акции внутренних секторов, не испытывающих на данный момент санкционных угроз, но способных отыграть крепость рубля, такие как, например, "Магнит" (потребсектор), "Русгидро" (электроэнергетика).

Неплохо смотрятся и акции сталелитейщиков, пытающиеся отскочить на фоне сужения спрэдов рублевых и экспортных цен и признаков оживления внутреннего спроса на металлы, отмечает он.

Погорелов полагает, что скорее всего, хуже рынка будут выглядеть акции банков, так как нарастают опасения относительно масштабов потерь финансового сектора, а лучше рынка будут бумаги ритейлеров.

Кожухова напоминает, что в России ждут операционных результатов "Ленты", "Русагро", "О'Кей", "Мать и дитя", а также финансовых результатов ТГК-1, Fix Price, X5 Retail Group, "Яндекса", Veon, VK, "Русгидро", "Энел России", "Юнипро", "Мосэнерго" за первый квартал текущего года.

Polymetal проведет день инвестора, а "Новатэк" закроет реестр по финальным дивидендам за 2021 год. Стоит учитывать, однако, что на российском рынке публикация отчетностей рядом эмитентов в связи со сложившейся ситуацией может быть отменена, обращает внимание аналитик.

Бахтин полагает, что акции экспортеров могут выглядеть лучше рынка.