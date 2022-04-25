Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022

RUB Polymetal International plc — производственные результаты за 1кв2022

RUB Лента — операционные результаты за 1кв2022

RUB Русагро — операционные результаты за 1кв2022

RUB Аэрофлот — СД (вопрос о реализации права досрочного выкупа 8 воздушных судов Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды /лизинга/)

RUB Газпром — СД (об эффективности освоения средств, выделяемых на НИОКР, отчет за 2021 о ходе реализации программы инновационного развития ПАО до 2025)

RUB Россети Кубань — СД (бизнес-план ПАО на 2022 год и прогноз на 2023-2026)

RUB Россети Сибирь — СД (кандидаты в СД для выборов на ГОСА, предельная дата приема предложений акционеров по повестке дня ГОСА)

RUB Татнефть — СД (вопросы проведения ГОСА)

RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ГОСА (20.05.2022) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (1П2021) + 85,93 (3кв2021) + 0 /ранее рекоменд. 109,81/ (фин) — див-д 2021), 0 (1кв2022) — див-д 2022

RUB АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.05.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО)