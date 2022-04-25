МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  AUD Австралия — День АНЗАК/ANZAC Day — День защитника Отечества — выходной на Австралийской фондовой бирже    
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель) 85,1 83,5
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (апрель) 97 95,8
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (апрель) 90,8 89,1
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель) 26 21
18:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022    
  RUB Polymetal International plc — производственные результаты за 1кв2022    
  RUB Лента — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Русагро — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Аэрофлот — СД (вопрос о реализации права досрочного выкупа 8 воздушных судов Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды /лизинга/)    
  RUB Газпром — СД (об эффективности освоения средств, выделяемых на НИОКР, отчет за 2021 о ходе реализации программы инновационного развития ПАО до 2025)    
  RUB Россети Кубань — СД (бизнес-план ПАО на 2022 год и прогноз на 2023-2026)    
  RUB Россети Сибирь — СД (кандидаты в СД для выборов на ГОСА, предельная дата приема предложений акционеров по повестке дня ГОСА)    
  RUB Татнефть — СД (вопросы проведения ГОСА)    
  RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ГОСА (20.05.2022) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (1П2021) + 85,93 (3кв2021) + 0 /ранее рекоменд. 109,81/ (фин) — див-д 2021), 0 (1кв2022) — див-д 2022
  RUB АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.05.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО)    
  RUB Polymetal International plc — День инвестора /вебкаст/    