МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются вслед за американскими и азиатскими торговыми площадками, свидетельствуют данные торгов. Юань торгуется на минимуме за год

По состоянию на 11.34 мск британский индекс FTSE 100 падал на 2% — до 7370,3 пункта, французский CAC 40 — на 2,07%, до 6445,23 пункта, немецкий DAX — на 1,45%, до 13939,39 пункта.

По итогам торгов пятницы американские рынки упали на 2,5-2,8%. В понедельник Азия также закрылась в минусе, в частности, индексы Китая обвалились 5-6,5%. Инвесторов беспокоят перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США, а также влияние карантина на экономику Китая.

По словам аналитиков, негативные настроения перевесили новости о переизбрании Эмманюэля Макрона на пост президента Франции – инвесторы рассматривали это как позитивный фактор для рынков.

"Несмотря на некоторое политическое облегчение в Европе после победы Макрона, на европейских рынках преобладают более значимые макроэкономические опасения, и они следуют за резкой распродажей на Уолл-Стрит в пятницу и в Китае ночью", — сказала агентству Франс Пресс аналитик Interactive Investor Виктория Сколар (Victoria Scholar).