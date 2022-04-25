МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в настоящее время не продает золотые слитки в России из-за разницы с мировыми ценами, сообщил в ходе онлайн-конференции главный исполнительный директор компании Виталий Несис. Polymetal сократила добычу золота и серебра в первом квартале

"Российские банки желают приобретать золото с незначительной скидкой к цене LBMA. Несмотря на то, что скидка небольшая, Polymetal в настоящее время не продает золотые слитки в России", — сказал Несис.

Компания предпочитает использовать различные экспортные пути, чтобы получить цену, близкую к LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов – ред.), насколько это возможно, добавил он.

Также компания в настоящее время вообще не продает серебряные слитки, так как спрос на них ограничен, либо есть предложения по покупке со скидкой, а экспортные маршруты не установлены. При этом их доля в общих продажах составляет лишь 2%.

"Что касается золотого и серебряного концентратов, основные потребители – Казахстан и Китай — не пострадали от санкций. Сделки продолжаются в долларах и юанях. Второстепенные потребители – Япония и ЕС — продолжают покупать на собственный риск", — добавил Несис.

Компания ранее в понедельник сообщила, что ее продажи в январе-марте составили 268 тысяч унций золота (-4% в годовом выражении) и 4,4 миллиона унций серебра (-17%). Объемы продаж были ниже в основном из-за накопления нереализованного концентрата на Нежданинском и Кызыле.

По данным компании, в 2022 году на Казахстан приходилось 30% продаж, на продажу слитков в РФ – 35%, на продажу концентрата в России – 33%.

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане.