МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно опускаются в понедельник на снижении аппетита к риску в свете сохранения общей макроэкономической неопределенности и инфляции, которая становится хронической, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

По состоянию на 14.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,66%, до 33507 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 13242,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 4233,75 пункта.

Аппетит к риску снизился в свете сохранения общей неопределенности. Всё это выражается в падении фондовых индексов по всему миру.

Внешнеполитические риски не спешат ослабляться, ситуация с коронавирусом в Китае ухудшается. В стране фиксируются новые случаи инфицирования новым коронавирусом, причём речь идёт о крупнейших городах — Шанхае, а теперь и Пекине. Вместе с тем, аналитики полагают, что инфляция еще долгое время может оставаться высокой.

"Проблемы с инфляцией заключается в том, что она может укорениться", — отметил менеджер по управлению активами в Invesco Себастьян Мэки (Sebastian Mackay), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Он также отметил, что ситуация на Украине вкупе с карантином в Китае вызывают перебои с поставками, что также негативно влияет на рынки.