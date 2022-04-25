МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в ходе торговой сессии понедельника на порядка 2% по индексу Мосбиржи и растет на 1,5% по долларовому индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск падает на 1,76% и достигает 2493,1 пункта. Ранее в понедельник он опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля. Индекс РТС растет на 1,72%, до 944,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" понижается на 2,26 рубля, до 73,2 рубля, курс евро — на 2,99 рубля до 77,1 рубля.

Игорь Додонов из ФГ "Финам" отмечает, что внимание российских инвесторов направлено на развитие ситуации на Украине, а также подготавливаемый Европой очередной пакет антироссийских санкций. "Предполагается, что новые санкции могут включать частичные ограничения на поставки нефти из России, а также отключение большего числа банков страны от системы SWIFT", — считает эксперт. Расписки TCS Group падают на новостях о возможной продаже доли Тиньковым

"Текущий торговый день проходит под знаком разнонаправленных движений основных российских индексов. Индекс Московской Биржи падает в поисках нового дна, а валютный индекс РТС пытается укрепиться на своих рубежах", — замечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" дополняет, что обстановка для рублевых активов в начале недели складывается относительно неплохой. "В пятницу после нашего закрытия Еврокомиссия фактически подтвердила, что компании ЕС могут платить в рублях за российский газ в рамках предложенной ранее Москвой схемы", — говорит эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста обыкновенные акции "Ленты" (+14,83%), "Лукойла" (+2,85%), "Магнита" (+1,22%), префы "Татнефти" (+2%).

Ритейлер "Лента" отчитался о росте выручки в I квартале на 23,4% до 132,4 миллиарда рублей, в том числе онлайн-продажи подскочили в 3,2 раза до 10,8 миллиарда рублей. При этом показатель EBITDA повысился на 3,4%, до 6,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 44,2%, до 735 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

Лидерами падения являются расписки TCS Group (-9,58%), X5 Retail (-8,31%), акции Petropavlovsk (-8,99%), Polymetal (-10,12%), "Русснефти" (-8,91%).

Додонов поясняет, что стоимость расписок TCS Group упала на сообщениях о том, что банк "Тинькофф" планирует сменить название, а его основатель Олег Тиньков ищет покупателей на свою долю в холдинге, которая составляет 35%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Главным событием для российского рынка на этой неделе станет заседание ЦБ РФ, на котором ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки. Она опустится на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, полагает Додонов из ФГ "Финам". ММК намерена продолжать листинг своих расписок за рубежом

Блинов из ИК "Русс-Инвест" дополняет, что основными драйверами для российского фондового рынка на сегодня остаются мировые геополитические новости.

"Отсутствие значимых новостей с полей Украины выступает очередным фактором глобальной неопределенности и это нервирует рынок, который и так сейчас довольно узкий и с каждым днем ликвидность на нем становится все заметнее хуже, что позволяет основным российским фондовым индексам торговаться с всплесками избыточной волатильности", — заключает он.

Бабин из "БКС Мир инвестиций" предполагает, что высокая геополитическая неопределенность, сохраняющая угрозу новых санкций и создающая большие экономические риски, не позволяет российскому рынку даже приостановить нисходящее движение, стартовавшее в начале апреля.