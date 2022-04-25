МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март) 1,21 1,22
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март) -0,6% 0,6%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март) -2,1% 1%
15:40 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса    
15:55 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль) 19,1% 18,9%
16:20 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 4,2%  
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (апрель) 107,2 108
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (март) -2%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (март) 772 тыс 765 тыс
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,496 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
13:00 /Кипр/ RUB Globaltrans — ГОСА (утв., что Компания не будет распределять фин. див-ды за 2021, утв. новую программу обратного выкупа для осуществления рыночных покупок ГДР, котирующихся на Лондонской фондовой бирже и/или на Московской бирже) /Кипр, Лимассол/ 28 — див-д 2020 22,5 (1П2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021