События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 апреля
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март)
|1,21
|1,22
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март)
|-0,6%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март)
|-2,1%
|1%
|15:40
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|15:55
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль)
|19,1%
|18,9%
|16:20
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|4,2%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (апрель)
|107,2
|108
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (март)
|-2%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (март)
|772 тыс
|765 тыс
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,496 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|13:00 /Кипр/
|RUB
|Globaltrans — ГОСА (утв., что Компания не будет распределять фин. див-ды за 2021, утв. новую программу обратного выкупа для осуществления рыночных покупок ГДР, котирующихся на Лондонской фондовой бирже и/или на Московской бирже) /Кипр, Лимассол/
|28 — див-д 2020
|22,5 (1П2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220425/836748811.html