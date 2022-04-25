МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по итогам торгов понедельника по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне ощутимого падения доллара к рублю. Российский рынок акций закрыл торги снижением

Ухудшение глобальной конъюнктуры мировых рынков из-за ситуации вокруг коронавируса в Китае поддерживало давление на курсовую стоимость российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,06%, до 2186,22 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,38%, до 941,08 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 2,2 рубля, до 73,25 рубля.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций в понедельник упал, продолжая обновлять минимумы с 24 февраля по индексу Мосбиржи (падал сегодня до 2168,18 пункта), когда инвесторы отыгрывали сообщения о начале военной спецоперации на Украине.

Негативом для российского рынка, кроме геополитических и санкционных рисков, стало ухудшение конъюнктуры мировых рынков на фоне ковидных новостей из Китая.

В стране фиксируются новые случаи инфицирования коронавирусом, причём речь идёт о крупнейших городах — Шанхае, а теперь и Пекине, что чревато локдаунами. В итоге, западные фондовые индексы падают в понедельник на 0,6-2%.

Рынок нефти в понедельник вечером падал на 5,1% до 100,7 доллара за баррель сорта Brent. Кроме китайского ковидного негатива давление на стоимость нефти оказывает укрепление доллара на форексе.

В лидерах падения цены оказались бумаги TCS Group (-16%), X5 Retail (-9%), VK (-11,1%), Polymetal (-9,7%), "Русснефти" (-10,5%). Выросли акции "Самолета" (+1,2%), "Лукойла" (+2,7%), "Магнита" (+3,1%), префы "Татнефти" (+2,8%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник ожидается сохранение давления на российском фондовом рынке ввиду дефицита идей и очередных рисков: индекс Мосбиржи будет двигаться по направлению к 2100 пунктам, оценивает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Геополитическая повестка не претерпела с прошлой недели значимых изменений – активная фаза спецоперации на Украине продолжается, переговорные перспективы по-прежнему не ясны, санкционная и милитаристская риторика запада не сбавляет свой градус, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 26 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2150-2300", — добавляет он.