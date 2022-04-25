МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись снижением на 1,5-2% на фоне глобального ухода от риска и падения сырьевого сектора, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл торги снижением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,88% — до 7380,54 пункта, французский CAC 40 — на 2,01%, до 6449,38 пункта, немецкий DAX — на 1,54%, до 13924,17 пункта.

"На мировых рынках и во всех классах активов наблюдается распродажа, что указывает на то, что мы можем быть на пороге более значительного падения", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) газета Wall Street Journal.

В понедельник на рынках преобладает уход трейдеров от риска, в результате чего фондовые индексы снижались, дешевели нефть и медь, а более надежный доллар дорожал. На рынках сохраняется неопределенность из-за напряженной геополитической ситуации и коронавирусных опасений в Китае, что угрожает перспективам восстановления мировой экономики.

Наиболее заметно просели энергетический (4,8%) и металлургический (6%) сектора Европы. Акции Glencore подешевели на 5,6%, ArcelorMittal — на 8,8%, Anglo American — на 6,9%, BHP — на 6,3%, BP — на 6,2%, Shell — на 5,6%, Eni — на 4,8%. В ходе торгов нефть дешевела на 6%, медь — на 3%.