МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.

"Монета номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала

Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года

По состоянию на 10.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76% — до 7436,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 6484,63 пункта, немецкий DAX — на 1,408%, до 14074,14 пункта.

По итогам торгов понедельника ключевые индексы США выросли на 0,6-1,3%. Этому способствовало ралли акций Twitter, обусловленное сообщением о приобретении компании Илоном Маском.

Также рост на европейских площадках может быть связан с коррекцией — днем ранее индексы опустились на 1,5-2%.

Инвесторы во всем мире, в том числе и в Европе, ожидают публикации отчетности крупнейших технологических компаний. Во вторник после закрытия торгов в США выйдут результаты Microsoft и Alphabet за прошлый квартал, в четверг — Apple и Amazon.