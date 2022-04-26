Индексы FTSE 100, CAC 40 и DAX растут вслед за американскими биржами
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76% — до 7436,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 6484,63 пункта, немецкий DAX — на 1,408%, до 14074,14 пункта.
По итогам торгов понедельника ключевые индексы США выросли на 0,6-1,3%. Этому способствовало ралли акций Twitter, обусловленное сообщением о приобретении компании Илоном Маском.
Также рост на европейских площадках может быть связан с коррекцией — днем ранее индексы опустились на 1,5-2%.
Инвесторы во всем мире, в том числе и в Европе, ожидают публикации отчетности крупнейших технологических компаний. Во вторник после закрытия торгов в США выйдут результаты Microsoft и Alphabet за прошлый квартал, в четверг — Apple и Amazon.
https://1prime.ru/Financial_market/20220426/836753848.html