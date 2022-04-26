МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года

По состоянию на 10.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76% — до 7436,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 6484,63 пункта, немецкий DAX — на 1,408%, до 14074,14 пункта.

По итогам торгов понедельника ключевые индексы США выросли на 0,6-1,3%. Этому способствовало ралли акций Twitter, обусловленное сообщением о приобретении компании Илоном Маском.

Также рост на европейских площадках может быть связан с коррекцией — днем ранее индексы опустились на 1,5-2%.

Инвесторы во всем мире, в том числе и в Европе, ожидают публикации отчетности крупнейших технологических компаний. Во вторник после закрытия торгов в США выйдут результаты Microsoft и Alphabet за прошлый квартал, в четверг — Apple и Amazon.