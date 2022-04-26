МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рынок российских акций демонстрирует рост более чем на 3% в утренние часы вторничных торгов, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года

Индекс Мосбиржи к 11.13 мск подскакивает на 3,17%, до 2256,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,4%, до 973,24 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" снижается на 12 копеек, до 73 рублей, курс евро — на 21 копейку, до 77 рублей.

"На рынке акций последние дни очень низкие объемы торгов — снижение показателей провоцирует высокую волатильность, когда любая внутренняя новость или корпоративная информация способна вызвать колебания с высокой амплитудой", — прокомментировал РИА Новости старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. В то же время само любое затишье в новостях с международной арены или наличие "сколько-нибудь продуктивных внутренних новостей" способствуют всплеску оптимизма, добавил он.

В лидерах роста котировок — акции МТС (+3,03%), "Лукойла" (+5,24%), "Газпрома" (+4,97%), "Аэрофлота" (+4,41%), "Магнита" (+2,26%), "Новатэка" (+2,23%), расписки Ozon (+2,72) и VK (+3,72%).

Но лидируют расписки TCS Group (+8,15%), которые отыграли порядка половины своего вчерашнего падения.