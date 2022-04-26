МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник, в то время как инвесторы отказываются от риска, оценивая перспективы развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Названа реальная цель США на Украине

По состоянию на 14.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,44%, до 33814пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 13463 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4273,5 пункта.

Инвесторы отказываются от риска в условиях сохранения геополитической неопределенности и ухудшения эпидемиологической обстановки. В таких условиях участники торгов следят за тем, какой будет политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая намеревается на ближайшем заседании поднять ставку сразу на две ступени.

По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что ФРС поднимет ставку на майском заседании до 0,75-1% годовых.

"Нереалистично думать, что США могут так поднять процентные ставки, не глядя на реальную экономику", — отметил глава отдела институциональных клиентов в Banca Ifigest, чье мнение приводит агентство Рейтер.