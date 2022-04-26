МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии вторника показывает усиленный рост по индексу Мосбиржи — на 5,6%, поднимаясь выше отметки 2300 пунктов впервые с 21 апреля, и повышается по индексу РТС на 6,3% — выше 1000 пунктов, впервые с 13 апреля. Мосбиржа определила график торгов на майских праздниках

Индекс Мосбиржи к 17.02 мск рос на 5,6%, до 2308,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 6,32%, до 1000,75.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 57 копеек, до 72,56 рубля, курс евро — на 79 копеек, до 76,36 рубля.

Лидерами роста являются акции "Газпрома" (+8,87%), "Лукойла" (+7,63%), Сбербанка (+6,6%), "Новатэка" (+6,49%).