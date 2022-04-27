МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рынок российских акций показывает уверенный рост более 3% по индексу Мосбиржи и на 3,5% по индексу РТС, следует из данных Московской биржи. Однако, по мнению аналитиков, этот рост носит технический характер. Инвестстратег предупредил, что ждет рубль после майских праздников

Индекс Мосбиржи к 15.06 мск растет на 3,02%, до 2388,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,47%, до 1034,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 80 копеек, до 72,71 рубля, курс евро — на 1,26 рубля, до 75,56 рубля.

"Каких-либо конкретных драйверов, которые бы могли спровоцировать ралли, стартовавшее у нас вчера, не наблюдается. Активно растут акции, которые в предыдущие недели испытали сильное снижение, что указывает на технический характер текущего отскока, происходящего в рамках сильной волны падения апреля", — подмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"На локальном рынке акций сегодня продолжается начавшаяся накануне игра на повышение. В более широком смысле мы наблюдаем коррекционный подъем индекса Мосбиржи от обновленного в минувший понедельник двухмесячного минимума", — добавляет Виталий Манжос из "Алго-Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста расписки Globaltrans (+14,11%), VK (+7,41%), Ozon (+8,09%), TCS Group (+8,28%), "Русагро" (+5,82), акции "Аэрофлота" (+5,63%), МКБ (+7,04%), Сбербанка (+5,2%) и обыкновенные акции "Мечела" (+5,23%). X5 Group сократила чистую прибыль в первом квартале

"Globaltrans дорожает на новости о принятии новой программы buy back в объеме до 10% от капитала", поясняют аналитики из "Фридом Финанс".

Манжос из "Алго-Капитала" считает, что интерес к "Яндексу" подогрела публикация квартальных финансовых результатов IT-холдинга, указавших на увеличение выручки в рублях на 45% год к году.

Эксперты "Фридом Финанс" уточняют, что бумаги VK пользуются спросом покупателей в ожидании публикации финансовой отчетности за первый квартал, намеченной на завтра. "Инвесторы полагают, что ИТ-компании смогут выиграть от программы импортозамещения, а VK улучшит свои финансовые результаты еще и благодаря разработке российского магазина мобильных приложений", — дополняют они.

Лидерами падения являются префы "Мечела" (-6,94%) и "Татнефти" (-0,95%).

Обыкновенные акции "Мечела" и его префы движутся в противоположном направлении без явного информационного повода, что в очередной раз демонстрирует спекулятивный характер, уточняет Манжос из "Алго-Капитал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Елена Кожухова из "Велес-Капитала" полагает, что настроения на мировых фондовых площадках в середине недели преобладали оптимистичные, а российские индексы Мосбиржи и РТС проверяли на прочность сопротивления 2350 и 1000 пунктов соответственно, закрепление выше которых может позволить развить рост к 2500 и 1065 пунктам. Фундаментально особых причин для оптимизма, однако, все еще нет, а покупки носят коррекционный характер, что призывает "быков" к повышенной осторожности, заключает она.

"Поскольку индекс Мосбиржи уже прочно закрепился "в плюсе", мы не ожидаем его существенного спада в вечерние часы торгов. Скорее всего, он закроется в границах диапазона 2340-2410 пунктов, с повышением в пределах 1-4% по итогам дня", — прогнозирует Манжос из "Алго-Капитала".

По мнению аналитиков "Фридом Финанс", до конца текущей торговой сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2260–2450 пунктов, а РТС — в коридоре 920–1100 пунктов.