События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 апреля
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Роджерс
|1:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|2%
|0,5%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март)
|-0,8%
|0,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|1,8%
|1%
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|9,8%
|9%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель)
|9,8%
|9%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|2,5%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|6,9%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|7,1%
|7,3%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|184 тыс
|180 тыс
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021
|RUB
|Евраз — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме)
|9,45 — див-д 2020
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|СИБУР Холдинг — ВОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме, утверждение новой редакции устава и положения о СД ПАО)
|RUB
|РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме, изменения в уставе, одобрение сделок с заинтересованностью)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (кандидаты для избрания в СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20220427/836770525.html