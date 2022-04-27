МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Роджерс    
1:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) 2% 0,5%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март) -0,8% 0,4%
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (март) 1,8% 1%
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 9,8% 9%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель) 9,8% 9%
10:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 2,5% 0,6%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 6,9% 1,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2022) 7,1% 7,3%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 184 тыс 180 тыс
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021    
  RUB Евраз — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022    
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме) 9,45 — див-д 2020 0 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB СИБУР Холдинг — ВОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме, утверждение новой редакции устава и положения о СД ПАО)    
  RUB РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме, изменения в уставе, одобрение сделок с заинтересованностью)    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (кандидаты для избрания в СД)    