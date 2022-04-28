МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует рост более чем на 2%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск растет на 2,3%, до 2479,14 пункта, индекс РТС — на 2,77%, до 1077,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 31 копейку, до 72,49 рубля, курс евро символически растет на 2 копейки, до 75,33 рубля.

В лидерах роста бумаги TCS Group (+11,7%), Ozon (+3,57%), Polymetal (+4%), Petropavlovsk (+2,67%), а также "Газпрома" (+2,88%) и "Лукойла" (+2,31%).