МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в четверг после скачка накануне на 20%, до 1370 долларов за тысячу кубометров, опустились до 1100 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1140 долларов, а через несколько минут опустилась до минимальных 1085 долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой максимум составляет сегодня 1150,8 доллара, что, однако, ниже расчётной цены накануне — 1177,4 доллара за тысячу кубометров. А в последние минуты фьючерсы торгуются у отметки 1100 долларов.

Высокий суточный ценовой максимум накануне фиксировался на новостях об остановке поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа оплаты его в рублях.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (–1,1% к 23 февраля).