МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут после выхода финансовых результатов европейских компаний за прошлый квартал, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут на позитиве из США

По состоянию на 12.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,93%, до 7495,77 пункта, французский CAC 40 — на 2%, до 6574,26 пункта, немецкий DAX — также на 2%, до 14069,49 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать результаты сезона отчетностей. Так, чистая прибыль французской энергетической компании TotalEnergies в первом квартале 2022 года увеличилась в годовом выражении в 1,5 раза — до 4,9 миллиарда долларов, а выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза — до 63,9 миллиарда. Акции компании дорожают на 3,3%.

Британский банк Barclays сообщил о том, что его чистая прибыль за прошлый квартал составила 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, операционная прибыль – 6,3 миллиарда. Бумаги банка поднимались в цене на 1,8%.