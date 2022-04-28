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https://1prime.ru/Financial_market/20220428/836780332.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов
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. Российский рынок акций демонстрирует усиленный рост, индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 14 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.59... ПРАЙМ, 28.04.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует усиленный рост, индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 14 апреля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.59 мск подскакивает на 3,15%, до 2501,12 пункта, поднимаясь выше уровня 2500 впервые с 14 апреля; долларовый индекс РТС — на 4,16%, до 1092,05 пункта
В лидерах роста котировок — расписки Headhunter (+13,4%), "Яндекса" (+8,26%), Ozon (+7,57%) и акции Petropavlovsk (+8,67%).