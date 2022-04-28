МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует усиленный рост, индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов, впервые с 14 апреля, следует из данных Московской биржи. Почему в мире резко укрепился доллар?

Индекс Мосбиржи к 12.59 мск подскакивает на 3,15%, до 2501,12 пункта, поднимаясь выше уровня 2500 впервые с 14 апреля; долларовый индекс РТС — на 4,16%, до 1092,05 пункта

В лидерах роста котировок — расписки Headhunter (+13,4%), "Яндекса" (+8,26%), Ozon (+7,57%) и акции Petropavlovsk (+8,67%).