МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. В четверг впервые с апреля 2002 года пара доллар США/японская иена поднялась выше 130. Это произошло после того, как Банк Японии усилил сигналы о приверженности мягкой денежно-кредитной политике, несмотря на рост инфляции. Безработица в Японии в марте неожиданно снизилась до 2,6%

"В то время как центральные банки в США и в Европе движутся к ужесточению денежно-кредитной политики или к повышению ставок, японская экономика все еще находится на пути восстановления от воздействия пандемии, — сказал на пресс-конференции управляющий Банка Японии Харухико Курода. – Крайне важно поддерживать восстановление экономики, терпеливо проводя мягкую денежно-кредитную политику".

Центральный банк заявил в четверг, что каждый рабочий день будет покупать государственные облигации с доходностью 0,25%, чтобы их доходность не превышала этот уровень. В апреле он часто проводил такие интервенции.

Участники рынка восприняли это решение как подтверждение расхождения динамики процентных ставок между Японией и США, где ожидается, что в этом году ФРС будет бороться с инфляцией, повышая стоимость заимствований. В марте годовой темп инфляции в США достиг 8,5%.

Заявления Куроды ускорили снижение иены, которое началось после выхода заявления центрального банка ранее в четверг. Пара доллар/иена непродолжительное время торговалась по 131, что стало максимумом за 20 лет. Еще в начале марта пара торговалась по 115.

Это означает, что менее чем за два месяца иена потеряла более 10% своей стоимости, потому что инвесторы предпочитали приносящий долее высокий доход доллар.

Курода повторил, что, по его мнению, слабость валюты позитивна для экономики страны в целом. Слабость иены повышает конкурентоспособность японских экспортеров, которые платят работникам в иенах, а получают за свои товары доллары или евро.

Вместе с тем терпеливое отношение центрального банка к слабости иены вызывает опасения в Японии, и некоторые аналитики говорят, что эти преимущества незначительны по сравнению с ущербом для японских потребителей, которые вынуждены больше платить больше за импортные товары.

Экспортеры испытывают трудности из-за проблем с поставками, поэтому, вероятно, они не получат большой выгоды от более высокой конкурентоспособности благодаря ослаблению иены", — сказала экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума.

По ее словам, поскольку Япония не впускает иностранных туристов из-за карантинных мер, одно из преимуществ слабой валюты не работает. Кроме того, компании, которые вынуждены больше платить за импортные комплектующие, с меньшей вероятностью будут повышать зарплаты.

Магазины шаговой доступности, токийский метрополитен, пивоваренная компания и многие другие фирмы недавно повышали цены или объявляли о планах повысить их. Управляющий Банка Японии Харухико Курода назвал эту тенденцию "затратной инфляцией", то есть вызванной в основном ростом затрат на энергоносители и сырье, а не сильным спросом потребителей.

Во вторник премьер-министр Фумио Кисида объявил о принятии чрезвычайных мер на 6,2 трлн иен (48,3 млрд долларов США). Среди прочего эти деньги пойдут на субсидирование покупок бензина и на прямые выплаты семьям с низкими доходами в размере 389 долларов на каждого ребенка.

По словам Куроды, текущий рост цен вряд ли будет продолжительным, поэтому центральному банку необходимо держать ставки на низких уровнях. По прогнозу руководителей банка, в 2023-2024 финансовом году инфляция замедлится до 1,1% и останется на этом уровне в последующем финансовом году.

Курода также сказал, что, обещая при необходимости проводить ежедневные интервенции на рынке государственных облигаций для удержания их доходности около нуля, центральный банк хотел ослабить неопределенность. По словам некоторых инвесторов, это может привести к сокращению ликвидности и слабости функционирования рынка облигаций.

По прогнозу банка, в этом финансовом году экономика Японии вырастет на 2,9%, а не на 3,8%, как считалось раньше. В 2023-2024 год рост ВВП ожидается на уровне 1,9%, а в последующем финансовом году — на уровне 1,1%.

— Автор Megumi Fujikawa

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ