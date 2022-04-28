МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль несколько замедлил темпы укрепления последних дней: его курс умеренно повышается против доллара, но перешел к снижению против евро, который ранее в четверг обновил минимум за два года, следует из данных Московской биржи. Почему в мире резко укрепился доллар?

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск снижается на 45 копеек, до 72,33 рубля, евро — поднимается на 9 копеек, до 75,40 рубля.

Ранее в течение торговой сессии курс евро опускался до 74,35 рубля – это очередной минимум с марта 2020 года. А доллар сползал ниже 72 рублей.

РУБЛЬ НАХОДИТ БАЛАНС

На российском валютном рынке в четверг продолжилось укрепление рубля, хотя и меньшими темпами. При этом европейская валюта продолжила обновлять минимумы с марта 2020 года против рубля.

Это по-прежнему связано с темой оплаты за рубли европейскими потребителями газа из РФ. В частности, Венгрия согласилась на это, потому что энергоснабжение — вопрос "национальной безопасности" страны, а без альтернативных источников поставок роль России в энергоснабжении Европы останется большой, заявил глава МИДа этой страны Петер Сийярто.

С другой стороны, нефть дешевеет, на 0,6% до 104,2 доллара за баррель, на опасениях ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, которая может повлечь за собой уменьшение спроса на нефть из-за ввода коронавирусных ограничений. В Китае — одном из крупнейших потребителей нефти, продолжает расти количество заболевших, сохраняются жесткие антиковидные ограничения и обсуждается ввод новых.

В итоге курс доллара снижается к рублю на 0,7%, а евро после обновления минимумов пытается корректироваться и днем прибавляет 0,1%. Рублевая цена нефти — около 7,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сейчас защищен от глобального роста курса доллара на форексе благодаря ограничениям на движение капитала, рассуждает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

"Сегодня последний день уплаты налога на прибыль и НДД за первый квартал. Продажи валюты экспортерами могут оказаться значительными, и курс, видимо, удержится около 72,5 рубля за доллар", — оценивает он.

Курс тестировал в четверг отметку 72 рубля за доллар, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Ниже уровня 71,9 рубля доллар находился в последний раз 8 апреля, то есть перед внеплановым снижением ключевой ставки ЦБ с 20% до 17%. Вероятно, сейчас можно ожидать повторения ситуации: до завтрашнего дня еще будет возможность продавить курс ниже 72 рублей, однако затем позиции российской валюты временно скорректирует вниз понижение ключевой ставки регулятором", — полагает он.