МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Золото дешевеет в четверг вечером, в то время как курс доллара продолжает расти, оказывая давление на стоимость драгметалла, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США показывают рост в четверг

По состоянию на 17.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,83 доллара, или на 0,11%, до 1886,01 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,92%, до 23,078 доллара за унцию.

Курс доллара в четверг укрепляется. Индекс доллара приближается к 104 долларам, что может стать рекордом с 2002 года. Инвесторы оценивают перспективы повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. При более дорогой американской валюте золото становится менее выгодным активом для инвесторов.

"Учитывая, что ФРС поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов и, возможно, на 75 базисных пунктов на следующих двух заседаниях, спрос на доллар сохранится. По этой причине сложно с оптимизмом смотреть на золото", — отметил аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит агентство Рейтер.