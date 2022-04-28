МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снизился по итогам торгов почти на 1,7% по индексу Мосбиржи, при этом выросли расписки группы "Тинькофф" после новости о покупке доли Олега Тинькова "Интерросом", следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к другим валютам на ожиданиях роста ставки в США

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,68%, до 2383,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1041,91 пункта.

Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", по итогам торгов показали рост на 7,14%.