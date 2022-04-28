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Рынок акций России упал по итогам торгов четверга
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Российский рынок акций в четверг снизился по итогам торгов почти на 1,7% по индексу Мосбиржи, при этом выросли расписки группы "Тинькофф" после новости о покупке доли Олега... ПРАЙМ, 28.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снизился по итогам торгов почти на 1,7% по индексу Мосбиржи, при этом выросли расписки группы "Тинькофф" после новости о покупке доли Олега Тинькова "Интерросом", следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,68%, до 2383,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1041,91 пункта.
Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", по итогам торгов показали рост на 7,14%.