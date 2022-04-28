МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ купила долю в Московской бирже в размере 8,4% у государственного "Алмазювелирэкспорта", которому и продала ее месяцем ранее, следует из сообщений биржи на сайте раскрытия информации. Microsoft покупает Activision Blizzard

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо (ВЭБ.РФ – ред.) получило после наступления указанного основания: 191 299 389 штук / 8,404%", — говорится в сообщении.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо (акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" – ред.) имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 191 299 389 штук / 8,404%", — добавляется в материалах.

Месяц назад, 28 марта, сообщалось, что ВЭБ продал эту долю в Московской бирже "Алмазювелирэкспорту".

"Алмазювелирэкспорт" — акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности. "Алмазювелирэкспорт" включен в перечень стратегических предприятий и обладает ресурсами для экспорта ценностей Госфонда России и обеспечения их сохранности.

В марте официальный представитель ВЭБа пояснял РИА Новости, что пакет акций Московской биржи был продан "с учетом новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике". При этом в ВЭБе тогда отмечали, что это не профильный для госкорпорации, хотя и высококлассный актив.