МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене, корректируясь после продолжительного роста, вызванного ожиданиями повышения учетной ставки в США, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на общерыночном оптимизме

По состоянию на 9.15 мск курс доллара к иене уменьшается до 130,38 иены со 130,85 иены с предыдущего закрытия, курс евро к доллару растет до 1,0534 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0494 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшается на 0,3%, до 103,29 пункта.

Американская валюта в последние дни укреплялась на фоне ожидания повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Кроме того, к укреплению доллара привела разница в подходах центральных банков. Так, японский и европейский центробанки придерживаются мягкой кредитно-денежной политики, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) США уже начала цикл повышения учетной ставки.

"Когда два крупнейших центральных банка в мире поддерживают мягкую денежно-кредитную политику по сравнению с ФРС, эти различия в ставках… являются огромной частью силы доллара", — приводит газета Wall Street Journal мнение стратега Nomura Securities International Чарли МакЭллиготта (Charlie McElligott).