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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220429/836788941.html
Российский рынок акций растет на открытии пятничных торгов
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов в последний рабочий день недели и апреля примерно на 1,3%, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 29.04.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс ртс, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов в последний рабочий день недели и апреля примерно на 1,3%, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.06 растёт на 1,31%, до 2414,08 пункта, индекс РТС — на 1,29%, до отметки 1055,5 пункта.
Курс доллара расчётами "завтра" повышается в то же время на 15 копеек, до 72,25 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,54 рубля.
В лидерах роста котировок — депозитарные расписки TCS Group (+4,93%), Headhunter (+5,5%), акции ВТБ (+4,53%), Яндекса (+3,35%), "Алросы" (+1,64%), Petropavlovsk (+5,09%).