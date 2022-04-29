МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов в последний рабочий день недели и апреля примерно на 1,3%, следует из данных торговой площадки. Рубль переходит к легкому снижению против доллара и теряет к евро

Индекс Мосбиржи к 10.06 растёт на 1,31%, до 2414,08 пункта, индекс РТС — на 1,29%, до отметки 1055,5 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" повышается в то же время на 15 копеек, до 72,25 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,54 рубля.

В лидерах роста котировок — депозитарные расписки TCS Group (+4,93%), Headhunter (+5,5%), акции ВТБ (+4,53%), Яндекса (+3,35%), "Алросы" (+1,64%), Petropavlovsk (+5,09%).