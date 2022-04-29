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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220429/836788957.html
Рубль переходит к легкому снижению против доллара и теряет к евро
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Рубль в пятницу с утра незначительно колеблется около уровней предыдущего закрытия: доллар после снижения на открытии пытается выйти в плюс, евро также слегка прибавляет,... ПРАЙМ, 29.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу с утра незначительно колеблется около уровней предыдущего закрытия: доллар после снижения на открытии пытается выйти в плюс, евро также слегка прибавляет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 2 копейки, до 72,1 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 75,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар опускался до 71,8 рубля.