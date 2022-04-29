МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу с утра незначительно колеблется около уровней предыдущего закрытия: доллар после снижения на открытии пытается выйти в плюс, евро также слегка прибавляет, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на открытии пятничных торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 2 копейки, до 72,1 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 75,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее доллар опускался до 71,8 рубля.