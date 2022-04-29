МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу все же вернулся к росту и усиливает его: доллар уже упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.47 мск падал на 1,1 рубля, до 70,98 рубля, евро – на 61 копейку, до 74,76 рубля, следует из данных Московской биржи.