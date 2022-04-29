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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220429/836791670.html
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
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https://россиясегодня.рф
. Рубль в пятницу все же вернулся к росту и усиливает его: доллар уже упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 29.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу все же вернулся к росту и усиливает его: доллар уже упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.47 мск падал на 1,1 рубля, до 70,98 рубля, евро – на 61 копейку, до 74,76 рубля, следует из данных Московской биржи.