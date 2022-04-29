На 12.56 мск FTSE 100 рос до 7516,45 пункта, CAC 40 - до 6565,97 пункта, DAX - до 14119,88 пункта
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в последний рабочий день недели и месяца растут на общем фоне позитивной динамики на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,1%, до 7516,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 6565,97 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 14119,88 пункта.
Фондовые индексы США накануне заметно выросли, рынки Азии ранее в пятницу также закрылись в значительном плюсе; нефть дорожает более чем на 1%, а евро укрепляется к доллару.
Трейдеры также оценивают макростатистику. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в прошлом квартале вырос на 5% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. А квартальный ВВП Германии в годовом выражении увеличился на 4%, что стало больше прогнозного.
Тем временем годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, а только за месяц потребительские цены выросли на 0,6%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220429/836792656.html