МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в последний рабочий день недели и месяца растут на общем фоне позитивной динамики на рынках, свидетельствуют данные торгов. Европе предрекли бунты из-за роста цен

По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,1%, до 7516,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 6565,97 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 14119,88 пункта.

Фондовые индексы США накануне заметно выросли, рынки Азии ранее в пятницу также закрылись в значительном плюсе; нефть дорожает более чем на 1%, а евро укрепляется к доллару.

Трейдеры также оценивают макростатистику. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в прошлом квартале вырос на 5% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. А квартальный ВВП Германии в годовом выражении увеличился на 4%, что стало больше прогнозного.

Тем временем годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, а только за месяц потребительские цены выросли на 0,6%.