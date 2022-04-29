МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают расти на опасениях возникновения нехватки сырья в свете новостей о возможном вводе эмбарго на российскую нефть странами ЕС, следует из данных торгов. Банк России повысил прогноз цены нефти Urals на 5 долларов за баррель

По состоянию на 14.41 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 108,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,84 %, до 106,23 доллара. Утром темпы удорожания нефти были чуть меньше.

В пятницу днем на динамику цен продолжают оказывать влияние новости о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ. Так на рынки вернулись опасения о вводе эмбарго на российское сырье со стороны всего ЕС, что, в свою очередь, вызывает волнения о возникновении дефицита "черного золота".

"Стратегия, особенно Германии, в течение последних 50 лет всегда заключалась в том, чтобы взаимодействовать с Россией в области энергетики… Но учитывая то, что мы видим на Украине, и учитывая взгляды России на международные отношения, это не та страна, с которой мы хотели бы вести дела", — приводит слова эксперта по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, трейдеры ожидают еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число выросло на одну – до 549 агрегатов.