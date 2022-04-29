МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы значительно опускаются в последний рабочий день недели и месяца, сигнализируя о резкой смене настроений и снижении аппетита к риску, в частности, после публикации данных ВВП США и отчетов некоторых крупных компаний, свидетельствуют данные торгов. Индекс доллара корректируется вниз после шести торговых сессий роста

По состоянию на 14.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,52%, до 33653 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,33%, до 13225,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 4240,75 пункта.

Накануне минторг США сообщил, что ВВП страны в прошлом квартале, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года.

Кроме того, в ночь на пятницу свои финансовые результаты представили Apple и Amazon. Apple сообщила, что по итогам прошлого квартала может понести убытки в размере от 4 до 8 миллиардов долларов из-за проблем с поставками. А Amazon впервые за семь лет получил убыток, который по итогам квартала составил 3,8 миллиарда долларов. Акции компаний дешевеют на предторгах на 2% и 9,5% соответственно.

Наконец, инвесторы продолжают готовиться к новому повышению учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

"ФРС попала в перекрестный огонь между уничтожением инфляции с риском спровоцировать рецессию и покупкой дополнительного времени для увеличения номинального роста с потенциально высокой ценой, которую придется заплатить позже", — отметил председатель Amundi Institute Паскаль Бланк (Pascal Blanque), чье мнение приводит агентство Блумберг.