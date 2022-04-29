Фьючерсы Уолл-стрит падают, сигнализируя о смене настроений и снижении аппетита к риску
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы значительно опускаются в последний рабочий день недели и месяца, сигнализируя о резкой смене настроений и снижении аппетита к риску, в частности, после публикации данных ВВП США и отчетов некоторых крупных компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,52%, до 33653 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,33%, до 13225,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 4240,75 пункта.
Накануне минторг США сообщил, что ВВП страны в прошлом квартале, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года.
Кроме того, в ночь на пятницу свои финансовые результаты представили Apple и Amazon. Apple сообщила, что по итогам прошлого квартала может понести убытки в размере от 4 до 8 миллиардов долларов из-за проблем с поставками. А Amazon впервые за семь лет получил убыток, который по итогам квартала составил 3,8 миллиарда долларов. Акции компаний дешевеют на предторгах на 2% и 9,5% соответственно.
Наконец, инвесторы продолжают готовиться к новому повышению учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
"ФРС попала в перекрестный огонь между уничтожением инфляции с риском спровоцировать рецессию и покупкой дополнительного времени для увеличения номинального роста с потенциально высокой ценой, которую придется заплатить позже", — отметил председатель Amundi Institute Паскаль Бланк (Pascal Blanque), чье мнение приводит агентство Блумберг.
https://1prime.ru/Financial_market/20220429/836794290.html