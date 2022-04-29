МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем несколько усиливает рост к доллару и евро после решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.

Сохранение большого объема экспортной выручки на продажу способствует снижению доллара и евро до многомесячных минимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск падал на 1,48 рубля — до 70,6 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 73,61 рубля.

Ранее в пятницу доллар опускался до 70,31 рубля, а евро до 73,5 рубля – минимумов с октября 2021 и с марта 2020 года соответственно.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ЦБ

Укрепление рубля в пятницу подкреплено решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 14% годовых, хотя большинство аналитиков ожидали снижения только до 15%.

Кроме того, ЦБ смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь регулятор видит пространство для ее снижения в 2022 году. Ранее ЦБ допускал дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Риски для ценовой и финансовой стабильности в РФ перестали нарастать, проинфляционные риски несколько снизились, но остаются существенными, добавили в ЦБ.

Между тем, российский рынок акций ощутимо растет после решения ЦБ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, прибавляет 0,2%. Это добавляет оптимизма и на внутренний валютный рынок.

Цены на нефть в пятницу днем растут на 1,6% — до 108,9 доллара за баррель сорта Brent. Трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.

В итоге доллар падает к рублю на 2,2%, евро — на 2,5%. Рублевая цена нефти составляет около 7,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Более агрессивное, чем ожидалось, снижение ставки ЦБ связано с тем, что риски для финансовой стабильности по-прежнему находятся под контролем и не нарастают, а недельная инфляция замедляется, отмечает Игорь Рапохин из SberCIB Investment Research.

"Смягчать политику ЦБ также позволяют укрепление рубля и заметное снижение потребительской активности. В то же время сохраняется острая необходимость стимулирования кредитования и импортозамещения. ЦБ просигнализировал, что готов и дальше снижать ключевую ставку и намерен довести ее до диапазона 6-8% в 2024 году", — прокомментировал аналитик заявления регулятора.

Влияние решения ЦБ по ставке на рубль сейчас невелико, но фокус на инфляции все же позитивен, считает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

"Важнее прогноз профицита текущего счета в 2022 (согласуется с нашими ожиданиями), но в 2023-24 он заметно более консервативен, что может допускать постепенное ослабление рубля в прогнозе ЦБ. Отметим – никаких послаблений мер валютного контроля не анонсировано, крепкий рубль пока помогает Центробанку", — добавил он.